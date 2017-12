Novo corte no orçamento tira R$ 4,6 bilhões do PAC

Texto atualizado às 23h15

As obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) serão as principais atingidas pelo novo corte no Orçamento da União anunciado na semana passada. O governo publicou nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial da União um decreto detalhando o tamanho da tesourada em cada ministério. Cidades, que abriga, entre outras despesas, obras do PAC e do Minha Casa Minha Vida, foi o mais afetado. Saúde e Educação vieram na sequência. Mesmo com uma forte crise política, as emendas de parlamentares também não foram poupadas.

Na semana passada, a equipe econômica anunciou que estava fazendo um novo contingenciamento de R$ 8,6 bilhões para ajustar o baixo crescimento das receitas com o aumento das despesas. Foi o segundo anunciado esse ano para tentar garantir que as contas públicas fechem no azul. O primeiro corte foi de R$ 69,9 bilhões, quando a ideia ainda era fazer um superávit primário em 2015 equivalente a 1,1% do PIB.

Com a arrecadação em queda e dificuldades em aprovar as medidas de contenção de despesas no Congresso, o governo ampliou na semana passada a tesourada em R$ 8,6 bilhões, dois quais R$ 8,47 bilhões na contas do Executivo. Além disso, reduziu a meta fiscal para 0,15% do PIB esse ano, o que levou a agência de rating Standard & Poor´s colocar a nota do Brasil em perspectiva negativa, indicando que o Brasil pode perder o grau de investimento e sair da lista de bons pagadores.

Segundo os dados divulgados pelo ministério do Planejamento, foram contingenciados R$ 4,66 bilhões do PAC, o que corresponde a 55% do total do Executivo. Isso mostra a dificuldade que o governo está tendo para executar os investimentos. Os gastos do PAC estão espalhados em vários ministérios, mas principalmente em Cidades, que sofreu uma redução de R$ 1,32 bilhão.

Com dois dos maiores orçamentos da Esplanada dos Ministérios, as pastas da Saúde e Educação também sofreram com o corte, perdendo R$ 1,18 bilhão e R$ 1 bilhão respectivamente. Segundo o Planejamento, os dois ministérios foram protegidos e o bloqueio ficou abaixo da média geral. O Planejamento alega que os orçamentos dos dois ministérios, mesmo com o corte adicional, está acima dos mínimos exigidos pela Constituição Federal.

“O bloqueio dos valores primou pela qualidade do gasto público, de modo que não houve um corte linear e alguns ministérios não foram contingenciados”, informou nota do Planejamento. Os ministérios da Indústria e Comércio Exterior, Meio Ambiente, Pesca, Previdência Social e Relações Exteriores, além da Presidência da República foram poupados do novo ajuste no Orçamento.

Segundo o Planejamento, a atualização de valores em cada ministério considerou a programação financeira e orçamentária para 2015, a partir da receita arrecadada e das reestimativas dos impactos do contexto econômico. Além do corte de R$ 8,6 bilhões, o governo anunciou na semana passada uma redução de R$ 46,68 bilhões na estimativa de receita para o ano.

Emendas

As emendas de parlamentares foram reduzidas em R$ 327,1 milhões. Apesar de serem impositivas, elas também estão sujeitas a tesoura do governo na proporção do contingenciamento que será imposto ao Executivo. Alguns parlamentares de oposição já tinham se antecipado ao possível corte em emendas e já ameaçaram ir ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Se cortar as emendas, vamos ao Supremo para fazer ela (a presidente Dilma) pagar”, disse o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (SD-SP), na semana passada, após o anúncio do corte.

As emendas parlamentares individuais são dotações inseridas no Orçamento da União que abastecem os redutos eleitorais dos congressistas com recursos para obras e ações em saúde e educação, além de outras finalidades.

Confusão. Antes do detalhamento pelo ministério do Planejamento do corte, o ministério da Fazenda divulgou uma nota com os novos limites de pagamento para 2015, o que acabou gerando confusão. Os dados do Planejamento levam em conta o valor que poderá ser empenhado em 2015. Já a Fazenda considera o limite financeiro, ou seja, o que poderá ser efetivamente pago. Por isso, os números da Fazenda divergiam do Planejamento.