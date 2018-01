Governo anuncia novo leilão de linhas de transmissão de energia A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, anunciou na noite desta quarta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, que o governo está preparando para este ano um leilão de 3.800 quilômetros de linhas de transmissão de energia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia e havia expectativa de que ele fizesse um discurso, o que não ocorreu. Segundo Dilma, as linhas serão distribuídas na licitação em 14 lotes e demandarão investimentos de cerca de R$ 3 bilhões. A ministra disse que o governo deverá aprovar o leilão em março, no Conselho Nacional de Desestatização (CND), e em seguida colocará à disposição da Aneel para que seja organizado o leilão. A ministra participou da cerimônia de assinatura dos contratos para construção das linhas de transmissão, que foram leiloadas no ano passado.