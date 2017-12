Governo anuncia programa de financiamento do BNDES em R$ 7 bi O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior anunciou na tarde de hoje um conjunto de medidas para garantir o programa de desembolso de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2004. Em nota à imprensa, o Ministério do Desenvolvimento informa que as medidas permitirão que o BNDES mobilize aproximadamente R$ 7 bilhões. Segundo a nota, o BNDES vai ampliar dos atuais R$ 34,7 bilhões para R$ 47,3 bilhões o seu programa de desembolso. De acordo como Ministério do Desenvolvimento, o BNDES poderá com as medidas proporcionar "pleno apoio financeiro" à execução dos programas definidos no PPA e das prioridades governamentais nas áreas do social, industrial, do agronegócio, desenvolvimento científico e tecnológico e de consolidação do comércio exterior. Em 2004, informa o Ministério do Desenvolvimento, o programa de desembolso de R$ 47,3 bilhões deverá ser financiado por R$ 39 bilhões em vencimentos e retornos e aproximadamente R$ 8 bilhões de outras fontes. Risco cambial A nota do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informa ainda que o governo vai garantir o enquadramento do BNDES a todos os requisitos prudenciais para que a instituição possa operar de "maneira plena" em 2004. Sem dar muitos detalhes, a nota afirma que a principal necessidade de ajuste se dá na redução da exposição cambial do BNDES. Hoje, no final da manhã, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, informou que o Banco Central muda as regras para contabilização do risco cambial dos bancos, mas que não será uma exclusividade do BNDES e valerá para todos os bancos (veja mais informações no link abaixo).