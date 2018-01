Governo anuncia R$ 18,7 bi para habitação O governo anunciou hoje mais recursos e menos impostos para a habitação e construção civil. No total, o setor de receber R$ 18,7 bilhões. Só com recursos da caderneta de poupança, o setor receberá R$ 8,7 bilhões para o crédito imobiliário em 2006, dos quais R$ 2 bilhões serão aplicados da Caixa Econômica Federal. O valor, se confirmado, representará um aumento de 90% em relação a 2005, quando o crédito atingiu R$ 4,5 bilhões. Em relação a 2004, o crescimento será de 400%, já que o crédito imobiliário totalizou R$ 2,9 bilhões naquele ano. O pacote de estímulo à construção também prevê um aumento dos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) de R$ 110 milhões para R$ 1 bilhão. Estes recursos serão aplicados em projetos de urbanização de favelas com palafitas. Já os subsídios para a habitação popular em 2006 devem atingir R$ 2,7 bilhões, dos quais R$ 1 bilhão virão do FGTS e R$ 1,2 bilhão, do Orçamento Geral da União. Redução de impostos O governo anunciou ainda a lista dos produtos da construção civil que terão reduzida a alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Entre eles azulejos e cerâmica esmaltada, louças sanitárias, torneiras e registros, tintas, vidros, argamassa, e tubos e conexões de PVC. Terão a alíquota reduzida a 5% os produtos hoje taxados em porcentual maior do que esse. Os produtos que têm alíquota menor do que 5%, terão a tributação reduzida a zero. O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse que tem certeza que a indústria da construção civil passará para os preços a redução tributária. Ele informou que ainda hoje o Ministério vai disponibilizar a lista dos 28 produtos que serão beneficiados com a mudança tributária. Palocci destacou ainda que, se a arrecadação federal continuar estável este ano, o governo poderá continuar a fazer novos projetos de desoneração tributária. Objetivos Com este pacote de medidas, o governo pretende incrementar a oferta de crédito imobiliário. A oferta de crédito para a classe média terá um aumento de 90% em relação ao ano passado. Já a habitação popular receberá R$ 2,27 bilhões, incluindo recursos do Orçamento Geral da União (R$ 1,27 bilhão) e do FGTS (R$ 1 bilhão). Segundo o governo, a construção civil tem papel importante no crescimento econômico e na geração de empregos. Em 2005 o setor gerou 4,2 milhões de empregos diretos, sendo que para cada posto de trabalho direto outros 2,7 pontos indiretos são criados.