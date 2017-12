Governo anuncia reajuste de 5% para aposentadorias Depois de muita negociação, o governo anunciou hoje o reajuste de 5% sobre as aposentadorias e pensões a partir deste mês, com um aumento real, ou seja, acima da inflação, de 1,5%. A medida vai atingir 8,2 milhões de aposentados e pensionistas que recebem um benefício superior ao salário mínimo. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, depois de reunião com outros ministros, representantes de sindicatos de aposentados e pensionistas. Além dos 5% de aumento, o governo também anunciou a antecipação neste ano da metade do 13º salário para a folha de agosto, que será paga no início do mês de setembro. Antes, o pagamento era feito apenas em dezembro, em uma única parcela. O governo também assumiu o compromisso com a categoria para, num futuro, buscar pagar os 50% do 13º salário na folha de junho, para recebimento no princípio de julho, como ocorre com o funcionalismo público. Benefícios Também hoje foi formada uma comissão, composta por diversos ministérios (Previdência, Trabalho, Saúde, Transportes e Cidades), para tratar, por exemplo, do direito que pessoas acima de 60 anos, com renda de até dois salários mínimos, têm de pagar 50% no transporte coletivo interestadual e de ter prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. Esses são direitos previstos pelo Estatuto do Idoso e que o governo pretende agora, conforme anunciou o ministro da Previdência Social, Nelson Machado, tornar efetivos. Outro anúncio feito hoje foi que o programa Farmácia Popular será ampliado às entidades representativas de aposentados e pensionistas, com o objetivo de atingir um número ainda maior de idosos. Com isso, eles vão ter desconto de até 90% em medicamentos, como os de diabetes e hipertensão. Recentemente, o programa Farmácia Popular foi expandido para farmácias e drogarias da rede privada em 20 estados, beneficiando diretamente 11,5 milhões de pessoas, conforme informou a Secretaria de Imprensa e Porta-Voz da Presidência da República. Além da parceria com a rede privada, o governo federal já implantou 129 unidades do programa em 97 cidades de todas as regiões do país. As informações são da Agência Brasil.