Governo anuncia recompra de títulos da dívida O governo anunciou hoje o Programa de Recompra de Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal Externa Brasileira que, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, já vem sendo implementado desde janeiro. Trata-se de um programa de médio prazo para recompra dos títulos brasileiros no mercado internacional. Os títulos com vencimento até 2010 e da dívida reestruturada (os chamados Bradies) são os principais alvos de recompra do Tesouro. Levy informou ainda que até o dia 9 de fevereiro já foram comprados no mercado secundário (entre investidores) US$ 2,3 bilhões. Em nova divulgada pelo Tesouro, o governo informa que . A implementação do programa se estenderá pelo menos até dezembro de 2006 e a sua efetivação dependerá das condições de mercado a cada momento. Segundo a nota do Tesouro, os títulos adquiridos pelo Banco Central, o agente financeiro da operação, são transferidos ao Tesouro Nacional e periodicamente cancelados. A nota ainda informa que a execução do programa está sendo possível diante do "desempenho favorável do balanço de pagamentos do País, a evolução benigna da economia doméstica, assim como a elevada liquidez internacional". A medida faz parte do esforço do governo em melhorar o perfil do passivo externo brasileiro. O diretor de Política Monetária do Banco Central, Rodrigo Azevedo, explicou que neste programa o Banco Central (BC) funciona como agente "contratado" pelo Tesouro para operacionalizar a política de recompra, afirmou. "O Departamento de Operações das Reservas Internacionais do BC é responsável pela operação. O Tesouro emite a ordem e o Departamento de Operações das Reservas vai ao mercado internacional e recompra os papéis. Posteriormente, o BC transfere os papéis para o Tesouro, que os cancela." Ou seja, os papéis recomprados não entram na carteira do BC e, portanto, não fazem parte da composição das reservas internacionais do País. Os recursos para a recompra sairão das reservas internacionais, explicou Azevedo. Portanto, o Tesouro não vai comprar dólares diretamente em mercado para honrar o pagamento dessa recompra.