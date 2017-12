Governo anuncia reforço ao BNDES até sexta, diz Lessa O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, confirmou em São Paulo nesta segunda-feira que até a próxima sexta-feira o governo anunciará novas regras para conferir mais tranqülidade ao banco na operação de seu orçamento em 2004. Segundo Lessa, as novas medidas provavelmente vão "representar algo como se colocassem R$ 7, R$ 8 ou R$ 9 bilhões dentro do BNDES". Atualmente, o banco opera com orçamento de R$ 34 bilhões. Para o ano que vem, o orçamento previsto é de R$ 47 bilhões. "Essas novas regras vão possibilitar que o BNDES tenha oxigênio suficiente para cumprir a missão do ano que vem", disse ele após reunião com diretores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Segundo ele, a reunião na Fiesp aconteceu para apresentar os planos e objetivos do BNDES para 2004. Lessa informou que vai conversar também com outros setores da sociedade, com destaque para o movimento sindical. Ele classificou como "ótima idéia" a sugestão dos empresários da FIESP sobre um seminário de política industrial no início do ano que vem.