Governo anunciará medidas para infra-estrutura no dia 15 As medidas de promoção do crescimento na área de infra-estrutura devem ser anunciadas "em torno do dia 15" deste mês, anunciou nesta segunda-feira o porta-voz do Palácio do Planalto, André Singer, confirmou, há pouco, em conversa com jornalistas, que será "em torno do dia 15" deste mês o anúncio das medidas do governo para a área de infra-estrutura. Na reunião de hoje do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os ministros do grupo de Coordenação Política, no Planalto, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que as medidas devem dar prioridade para rodovias e ferrovias. Participaram da reunião com Lula o vice-presidente José Alencar, os ministros Tarso Genro (Relações Institucionais), Guido Mantega (Fazenda), Márcio Thomaz Bastos (Justiça) e Luiz Dulci (Secretaria Geral da Presidência), além de Dilma. No encontro, segundo Singer, os ministros e o presidente conversaram também a respeito das negociações entre o governo e os partidos políticos com vistas à formação de um governo de coalizão. O porta-voz informou que, ainda nesta segunda-feira, o presidente vai receber dirigentes do PSB e PC do B, e, amanhã, do PRB.