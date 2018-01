Governo anunciará socorro de R$ 4,9 bilhões para elétricas O governo deve anunciar esta semana um pacote de ajuda para 18 empresas distribuidoras de energia elétrica no valor de R$ 4,9 bilhões. Segundo o gerente de energia do BNDES, Nelson Siffer, o pacote constitui basicamente de dois programas: a capitalização das empresas, no valor de R$ 3 bilhões, e mais R$ 1,9 bilhão referente à compensação pelo não repasse integral dos chamados custos não-gerenciáveis. Segundo ele, a capitalização terá a participação dos acionistas controladores das distribuidoras, que converterão créditos em participações acionárias; de bancos privados credores, que alongarão os créditos de curto prazo; e do BNDES, que subscreverá debêntures (títulos) destas empresas.