Governo aponta Axel Weber para presidente do banco central alemão O Ministério de Finanças da Alemanha confirmou que o governo indicou o professor universitário Axel Weber para suceder Ernst Welteke no cargo de presidente do Deutsche Bundesbank, o banco central alemão. "Esse é o resultado das conversas entre o chanceler, Gerhard Schröder, e o ministro de Finanças, Hans Eichel", disse um porta-voz do ministério. A nomeação vem após a renúncia de Welteke na sexta-feira, em meio ao escândalo ético que se seguiu ao anúncio de que Welteke havia permitido que o Dresdner Bank AG pagasse a estada dele e de sua família em um hotel caro de Berlim, no Ano Novo de 2002. Ele também aceitou o convite da BMW para passear em um iate de luxo no Mediterrâneo. As informações são da Dow Jones.