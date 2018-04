Governo aposta em petróleo e gás O peso do setor de petróleo e gás na economia brasileira nos próximos anos pode crescer com os investimentos de US$ 174,4 bilhões previstos pela Petrobrás até 2013 e o empenho do governo durante a crise em garantir crédito para viabilizá-los. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) garante cerca de R$ 50 bilhões em 2009 e 2010 para a Petrobrás, se a empresa precisar, mas o presidente da instituição financeira, Luciano Coutinho, torce para que não seja necessário usar tudo isso. O presidente do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Luiz Guilherme Schymura, diz que não é contra o crédito do BNDES à Petrobrás, mas observou que a taxa de investimento brasileira é limitada. "Não vejo como possa ficar acima de 18% do PIB este ano. O cobertor é curto. Se começar a aportar mais recursos para o petróleo, vai faltar para outros setores."