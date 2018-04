Governo apresenta nova proposta ao Paraguai por Itaipu

O chanceler do Paraguai, Hector Lacognata, afirmou nesta quarta-feira, 22, que o governo brasileiro apresentou formalmente a sua nova proposta sobre a compra da cota paraguaia da energia gerada em Itaipu. O chanceler reconheceu que houve avanços, especialmente em relação à possibilidade de o Paraguai vender essa energia diretamente ao mercado livre brasileiro e não mais obrigatoriamente à Eletrobrás.

Lacognata admitiu avanços na questão do "preço justo" da parcela que continuará a ser vendida à Eletrobras. A proposta foi apresentada na manhã desta quarta ao presidente do Paraguai, Fernando Lugo, pelo assessor da presidência em Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia e pelo embaixador Enio Cordeiro, subsecretário de Assuntos de América do Sul do Itamaraty. Esse encontro, realizado na residência oficial da presidência paraguaia, foi marcado de última hora e não constava da agenda de Lugo, que desmarcou reunião com a equipe econômica.

Segundo Lacognata, a partir das 15 horas desta quarta as equipes técnicas do Brasil e do Paraguai vão negociar os detalhes da nova proposta brasileira. A versão definitiva deverá ser ratificada no sábado pelos presidentes Lugo e Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro oficial. "Nessa questão, não há vencedores nem perdedores. Há dois governos com novos posicionamentos sobre as suas relações", disse Lacognata. "Houve avanço na postura brasileira", completou.

Ainda sobre essa questão também deve ser analisada a possibilidade de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para obras de uma linha de transmissão de Energia de Itaipu a Assunção e de uma subestação de energia. O Ministério da Fazenda do Paraguai ainda considera como alternativa o financiamento do BID e de outros organismos financeiros.