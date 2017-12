Governo apresenta solicitação para participar da OCDE

O porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola, informou que o governo brasileiro apresentou nesta terça-feira, 30, ao secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) uma solicitação para iniciar processo de acessão à organização.

"A solicitação brasileira segue-se à bem sucedida execução do programa de trabalho que resultou do Acordo de Cooperação assinado entre o Brasil e a OCDE em 2015", afirmou o porta-voz, ressaltando que a solicitação brasileira será examinada pelo Conselho da OCDE.

Segundo Parola, o Brasil tem participado, sob a coordenação do Itamaraty, de atividades no âmbito da OCDE desde 1994. "Acompanha regularmente 23 comitês e grupos de trabalho e já acedeu a 31 dos instrumentos jurídicos acordados por seus membros. Desde 2007 o Brasil foi convidado a um "engajamento ampliado" com a OCDE, com vistas a uma possível acessão e já é considerado um parceiro chave da organização", afirmou.

O porta-voz disse ainda que a iniciativa "insere-se no marco dos esforços do Governo brasileiro para consolidar o desenvolvimento sustentável e inclusivo, com a modernização da gestão e aproveitamento da larga experiência em políticas públicas comparadas da Organização".