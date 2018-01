Governo apresentará projeto de crédito vinculado a salário O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, informou hoje, no Palácio do Planalto, que sai nesta semana um projeto de crédito com juros mais baixos vinculado ao salário dos trabalhadores. "O sistema colocará na mesma mesa de negociação empresas, bancos, trabalhadores, centrais sindicais e sindicatos, para que os direitos dos trabalhadores frente ao sistema bancário façam parte de negociações autorizadas pela legislação", afirmou o ministro durante solenidade de entrega do cartão 500 mil da conta Caixa Aqui, criada pela Caixa Econômica Federal para atender pessoas que recebem até cinco salários mínimos. O governo quer que os trabalhadores consigam créditos com juros mais baixos nos bancos em que recebem seus salários. "As conquistas dos trabalhadores devem se expressar também no seu acesso ao crédito com juros mais baixos", disse Palocci. Na avaliação do ministro, o acesso de pessoas de baixa renda ao sistema bancário representa a inclusão social. "O momento marca um período significativo de mudança no acesso das pessoas aos instrumentos econômicos que o Brasil dispõe", ressaltou. "O Brasil terá uma maneira diferente de tratar o acesso aos bancos, o acesso aos créditos com juros mais baixos.", disse.