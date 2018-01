Governo aprova redução da TEC para arroz e trigo A Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou hoje a redução da Tarifa Externa Comum (TEC) para o arroz e o trigo. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, o arroz está sendo excluído da lista de exceções do Mercosul e passará a ter a TEC do bloco. Com isso, a categoria de arroz que tinha uma TEC de 18% passará a ter uma de 13,5%, e as categorias que tinham alíquotas de 14% e 16% passarão a 11,5%. Segundo o ministro, essa redução abrange 97% do arroz importado pelo Brasil. Em relação ao trigo, a Camex decidiu retirar o adicional de 1,5 ponto porcentual que incidia sobre a TEC do produto. Com isso, a alíquota cai de 11,5% para 10%. "O objetivo principal é reduzir o preço e combater a inflação", disse o ministro Sérgio Amaral.