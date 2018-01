Governo argentino aprova união da Quilmes e Ambev O ministério da Produção da Argentina confirmou à Agência Estado que a secretaria de Defesa da Concorrência da Argentina aprovou a união da Ambev com a Quilmes. Depois de um longo processo, a união entre as duas cervejarias foi aprovada com algumas restrições. A companhia resultante da operação terá que vender algumas marcas, como as cervejas Palermo e Bieckert, além de ter que optar entre a marca Quilmes Imperial ou continuar distribuindo a Heineken, "para evitar uma posição dominante no mercado", segundo a decisão oficial, que havia sido adiantada pela AE no ano passado. A decisão judicial inclui ainda a venda de ativos produtivos, como a fábrica de Brahma em Luján. A autorização da união entre a Quilmes e a Ambev vem um dia antes da reunião entre os presidentes da Argentina, Eduardo Duhalde, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A reunião promete conter uma boa carga de tensão por conta da oposição de Duhalde em aprovar a compra da PeCom por parte da Petrobras. Para amenizar o clima, o governo argentino decidiu, pelo menos, autorizar o outro negócio importante para o Brasil, que é a união da Quilmes e Ambev. O ministério de Produção, através da secretaria de Defesa da Concorrência e do Consumidor, comunicou oficialmente a autorização da "operação de compra de 37,50% do capital social de Quilmes Industrial Societe Anonyme, controladora da cervejaria e malteria Quilmes, na Argentina, por parte da Companhia de Bebidas das Américas S.A, controladora, na República Argentina de CCBA S.A (Brahma)", diz a nota oficial.