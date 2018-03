Governo argentino aprova venda da Pecom à Petrobras O ministro de Economia da Argentina, Roberto Lavagna, comunicou ao embaixador brasileiro, José Botafogo Gonçalves, a aprovação da venda da Pecom à Petrobras. O embaixador revelou à Agência Estado que a aprovação se deu dentro de um acordo pelo qual a Petrobras se compromete a vender a empresa transportadora de energia argentina Transener sem tempo determinado, utilizando o prazo necessário para que a companhia recupere os seus ativos. A notícia ainda não foi divulgada oficialmente pela Pecom, pela Petrobras ou pelo governo argentino, o que deve ocorrer hoje. A conclusão do negócio estava pendente da aprovação da Comissão de Defesa da Concorrência desde outubro do ano passado, porém, em janeiro, o presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, manifestou-se contra a inclusão no pacote das ações adquiridas pela Petrobras dos ativos da empresa argentina Transener, por considerá-la "estratégica para o desenvolvimento do país". A comissão, no entanto, conforme parecer ao qual a AE teve acesso há cerca de dois meses, não encontrou nenhum impedimento técnico ou legal para a inclusão desses ativos no pacote de ações. A questão passou então a depender de uma decisão política do presidente Duhalde, que foi tomada ontem à noite, segundo o embaixador.