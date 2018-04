Governo argentino avalia amanhã leis polêmicas O destino das polêmicas leis que postergaram a aplicação do CER (indexador criado com a desvalorização) e a execução das ações judiciais contra os que têm dívidas bancárias será o motivo da reunião, amanhã, entre legisladores, banqueiros e o governo. O presidente Eduardo Duhalde já avisou que não vai vetar as medidas, sob o argumento de que são "temporárias". Mas integrantes das duas entidades de bancos no País, Abapra e ABA, deverão formalizar a queixa no encontro, nesta quinta, com o ministro da Economia, Roberto Lavagna, o chefe de gabinete da Casa Rosada, Alfredo Atanasof, e, provavelmente, o presidente do Banco Central, Aldo Pignanelli. Os banqueiros argumentam que as leis vão contribuir para "enfraquecer ainda mais" o patrimônio dos bancos. A discussão ocorre num momento em que a reestruturação do sistema bancário é analisada nas conversas com o FMI. No Ministério da Economia, a expectativa é de que os representantes do Fundo, o indiano Anoop Singh, que responde pela região, e o inglês John Thorton, responsável em acompanhar a situação argentina, retomem contatos, a partir de hoje, com a equipe de Lavagna. Eles deverão conversar sobre o rascunho da carta de intenções que o ministro enviou à vice-diretora-gerente da instituição financeira, Anne Krueger. No Ministério, espera-se para amanhã o envio pelo Fundo de uma análise formal sobre o texto. O esboço da carta prevê queda de 11% do PIB (Produto Interno Bruto) este ano, crescimento de 3% no ano que vem, limite máximo de US$ 9 bilhões de reservas - próximo ao que já é registrado hoje - e 64% de inflação anual. As metas geram desconfianças no mercado, mas Lavagna está otimista. Por isso, voltou a dizer que no fim do ano o País estará registrando, pela primeira vez em cinco anos, indicadores positivos. Até agora, no entanto, tal resultado não é percebido. Em julho, por exemplo, a atividade industrial caiu 13% frente ao mesmo mês do ano passado. O governo espera contar com o acordo antes de setembro, quando vence uma parcela de US$ 2,8 bilhões da Argentina com o FMI. Até agora, o País está em default com os investidores privados e vem conseguindo adiar o mesmo com os organismos multilaterais de crédito. O objetivo de Lavagna é adiar os vencimentos da dívida deste ano e de 2003 e abrir caminho para que o próximo governo possa adquirir um crédito por US$ 15 bilhões. Ontem, pela primeira vez desde que foi criado há duas semanas, o dólar futuro (batizado de Indol) terminou a jornada abaixo da cotação da moeda americana no paralelo. O indol fechou a 3,65 pesos para o dia 30 de agosto. Já o dólar livre, nas casas de câmbio, ficou, ontem, em 3,66 pesos. Para os analistas do mercado, como Orlando Ferreres, pode ser um sinal de que aumenta a credibilidade de que o acordo com o Fundo poderá ser assinado pelo atual governo antes de setembro. Leia o especial