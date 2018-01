Governo argentino confirma que não pagará Bird Em meio à demora nas negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o governo argentino confirmou hoje que não vai honrar o próximo vencimento de sua dívida com o Banco Mundial (Bird), de US$ 726 milhões, no próximo sábado. A falta de pagamento desta parcela da dívida implicará na suspensão de créditos no valor de US$ 1,8 bilhão, destinados principalmente aos planos sociais do presidente Eduardo Duhalde. Na última terça-feira, o secretário de Comércio e Relações Econômicas Internacionais da chancelaria argentina, Martín Redrado, afirmou que o país não usaria suas reservas para pagar os vencimentos sem a perspectiva de um acordo com o Fundo. No dia 14 de novembro, o governo decidiu pagar somente US$ 79 milhões da dívida com o Bird, referentes aos juros de um vencimento de US$ 805 milhões. No próximo sábado, se encerra o prazo de 60 dias a partir da data original deste vencimento, que era 14 de outubro. Pelo estatuto do Bird, 60 dias após o não cumprimento dos compromissos, serão suspensos os créditos já concedidos.