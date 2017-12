Governo argentino criará órgão regulador do sistema financeiro A Argentina vai criar um novo órgão regulador para supervisionar todas as áreas do sistema financeiro, o qual será dirigido pelo governo e pelo Banco Central do país. A decisão foi anunciada na sexta-feira pelo ministro da Economia, Roberto Lavagna, que disse que a entidade será estabelecida por decreto nos próximos dias. O novo órgão será chamado de "Super Regulador do Controle e da Regulamentação das Entidades Financeiras". O ministro disse que o órgão vai cuidar de questões como necessidades de capital, concentração de risco, transparência de informação, além de examinar as operações de grupos que detêm negócios em várias partes do setor financeiro, como bancos que controlam fundos de pensão e companhias de seguros. O órgão será administrado pelos ministérios da Economia, Trabalho, Justiça, Desenvolvimento Social e Saúde, bem como pelo Banco Central. Os dirigentes de entidades que supervisionam o sistema de seguros, fundos de pensão, o sistema bancário e o setor de saúde privado também serão representados no novo órgão. As informações são da Dow Jones.