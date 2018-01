Governo argentino desiste de pacote contra a inflação O governo da Argentina desisitiu de implementar o pacote de medidas para baixar os preços de 27 produtos, como o aumento dos impostos às exportações agrícolas. A inflação de apenas 0,2% em dezembro tranquilizou o presidente Eduardo Duhalde que, durante a reunião de ontem, no início da noite, com os representantes das empresas de alimentos, recebeu a promessa de que não haverá aumentos massivos nos próximos meses. Em troca, o governo somente tomará medidas para conter possíveis aumentos em casos específicos. O ano de 2002 terminou com uma inflação acumulada de 41%, com um aumento de 74,9% da cesta básica. Eduardo Duhalde decidiu aceitar a palavra dos empresários de que não aumentará os preços e começou a trabalhar em esquema preventivo que será implementado se houver aumentos. Trata-se de um pacote de medidas, dentre as quais, a que gerou mais polêmica no setor de agronegócios é a que aumenta os impostos às exportações. Uma pesquisa da Secretaria de Concorrência revelou que em dezembro cerca de 1000 produtos nas prateleiras dos supermercados baixaram cerca de 1%.