Governo argentino desmente renúncia do presidente do BC O chefe do gabinete de ministros da Argentina, Alfredo Atanasof, desmentiu hoje os rumores de renúncia do presidente do Banco Central, Aldo Pignanelli. A origem dos boatos foram os novos confrontos entre Pignanelli e o ministro da Economia, Roberto Lavagna. Na sexta-feira, Lavagna disse publicamente que estava "farto" das interferências do BC na economia, e que "o BC não cumpre com suas funções". Ao longo da semana passada, Pignanelli havia irritado Lavagna com declarações favoráveis à abertura do "corralito" (semi-congelamento de depósitos bancários), medida descartada pelo ministro. O governo já estaria avaliando que, no caso de confirmação da renúncia de Pignanelli, o substituto seria Jorge Levy, um homem de confiança do presidente Eduardo Duhalde e superintendente de Entidades Financeiras do Banco Central. Os boatos no âmbito governamental indicavam que Pignanelli teria apresentado sua renúncia de forma verbal. O presidente do BC teria afirmado que só permaneceria no cargo se o presidente Duhalde o respaldasse. Mas Duhalde fez exatamente o contrário, afirmando que "desautorizava" toda informação econômica que não fosse proveniente do ministério da Economia. Corte salarial Além das turbulências causadas pela briga entre Pignanelli e Lavagna, a relação do governo Duhalde com o FMI também está sendo prejudicada pela decisão da Corte Suprema de Justiça de suspender o corte salarial de 13% sofrido pelos funcionários públicos em julho do ano passado. Esta suspensão implicaria em um aumento de 3 bilhões de pesos no déficit público. Desta forma, a Argentina não conseguiria cumprir as metas de déficit fiscal estabelecidas pelo FMI. Até semana passada, o governo argentino considerava que o acordo com o FMI poderia ser assinado a meados de setembro. Mas, com a péssima repercussão da decisão da Corte Suprema entre os técnicos do organismo financeiro, comentava-se hoje de forma extra-oficial no Ministério da Economia que as negociações com o Fundo poderiam demorar mais ainda. Fontes citadas pelo jornal Página 12 afirmaram que o ministro Lavagna teria comentado que "mais do que dificuldades econômicas, a decisão da Corte Suprema gera um ruído político significativo". Lavagna referia-se ao cenário de potenciais novos confrontos entre o governo Duhale e a Corte Suprema. O presidente e os juízes têm uma relação tensa desde o início deste governo, já que a maior parte dos integrantes da Corte são declaradamente amigos do ex-presidente Carlos Menem (1989-99), o principal inimigo político de Duhalde.