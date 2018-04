Governo argentino deverá apresentar o novo plano econômico no sábado O governo da Argentina está preparando os principais pontos do seu novo plano econômico a ser divulgado no próximo sábado, segundo informaram fontes ligadas às autoridades argentinas. O plano está sendo elaborado pelas autoridades e por especialistas, como o brasileiro e presidente do Banco Central do Brasil, Armínio Fraga, que estará possivelmente de novo em Buenos Aires, na próxima terça-feira. O principal ponto é a emissão de pesos, para substituir o dólar no mercado e nos bancos. Esta emissão deverá provocar uma inflação, mas ela e a causada pelos aumentos de preços, não deverão passar de 15% neste ano, disseram as mesmas fontes a várias agências de notícias e ao diário La Nación. O governo argentino, de acordo com as fontes, poderia emitir inicialmente $ 3,6 bilhões em pesos, o que significaria manter a relação entre as reservas e o meio circulante, e ficando a cotação do dólar em $ 1,40 peso, que é a cotação oficial de hoje. Mas, no Banco Central, defende-se a idéia de não se superar um limite de emissão de $ 2,6 bilhões. As discussões prosseguem dentro do governo, por que o nível de emissão dependerá do nível de gastos e do défícit que se poderá cobrir. Os setores que defendem uma maior emissão sustentam que isto dependerá do comércio exterior do país que para este ano se estima um superávit de US$ 10 bilhões. E também há uma preocupação de todos de que a inflação não supere 15% este ano na Argentina, como defende o ministro da Economia Jorge Remes Lenicov. As mesmas fontes governamentais revelam que o governo do presidente Eduardo Duhalde trabalha contra o relógio para apresentar até o próximo sabado o novo plano econômico e para que também o seu chanceler, Carlos Ruckauf já apresente ao secretário de Estado americano, na quarta-feira, uma pincelada deste novo plano, e nos outros encontros que espera manter em Washington.