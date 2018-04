Governo argentino estuda forma de devolver 13% ao servidor O presidente argentino, Eduardo Duhalde, afirmou que o ministro de Economia, Roberto Lavagna, já estuda a fórmula de devolver os 13% dos salários do funcionalismo, conforme determinou a Justiça. O presidente reafirmou que o objetivo do governo é o de "respeitar a sentença judicial". Durante uma entrevista coletiva na cidade de Salta, norte do país, ele disse que, por isso, "o ministro de Economia está buscando a maneira de fazer frente à esta obrigação do Estado". Duhalde, no entanto, admitiu não saber "de onde tirar este dinheiro". "Mas estamos buscando uma solução geral, para todos." Indagado sobre se a sentença da Corte Suprema de Justiça pode complicar as negociações com o FMI, Duhalde disse que se trata de "uma decisão da Justiça e isso é mais importante que qualquer acordo". O presidente minimizou a carta da vice-diretora gerente do FMI, Anne Krueger, enviada ontem e que deixa clara a posição do Fundo de não assinar nenhum acordo com a Argentina, por enquanto. Ele disse que se tratava de uma carta genérica e que faltam os detalhes para poder opinar. No entanto, Duhalde afirmou: "seguiremos negociando, o importante é que a Argentina já recebeu a oferta de não pagar o que temos que pagar neste mês, que são quase US$ 3 bilhões". Além disso, Eduardo Duhalde fez um apelo aos organismos internacionais ao dizer que a Argentina necessita chegar a um acordo para que o " Banco Mundial (Bird) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) concedam empréstimos para pré-financiar exportações".