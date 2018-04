Governo argentino fecha acordo com províncias O governo argentino concluiu hoje as negociações para que as Províncias de Santa Fé e de Buenos Aires (duas das maiores do país) assinem o acordo de redução do déficit fiscal em 60% na segunda-feira, com o objetivo de cumprir as determinações do Fundo Monetário Internacional (FMI). Com isso, e com o anúncio do decreto de saída do corralito financeiro que o ministro da Economia, Roberto Lavagna, deve fazer amanhã, o presidente Eduardo Duhalde considera quase totalmente cumpridas as exigências do FMI para negociar um novo acordo até o fim deste mês, que deverá permitir o reinício das remessas de dinheiro pendentes, no valor de US$ 9 bilhões. Fontes do Ministério do Interior informaram à Agência Estado, hoje, que já foram concluídos os acordos com os governadores de Santa Fé, Carlos Reutemann, e de Buenos Aires, Felipe Solá, ambos do Partido Justicialista, o mesmo do presidente. A cerimônia de assinatura dos acordos está prevista para segunda-feira, e, com a assinatura das Províncias de Tucumán hoje e de La Rioja anteontem à noite, o governo garante que 70% do déficit provincial já estará fazendo parte do compromisso de redução de 60%. A Província de Buenos Aires concluiu um acordo especial, estabelecendo que a redução de seu déficit (que representa 50% do déficit de todas as províncias) será de apenas 50%, e o compromisso de redução dos gastos deste ano, no valor de l,225 bilhão de pesos, dependerá da arrecadação. Hoje, o governo prosseguia nas negociações para que as províncias menores, como Terra do Fogo e Jujuy, também assinem seus acordos na segunda-feira. Dessa maneira, no primeiro dia da próxima semana estariam concluídos os acordos com todas as províncias governadas pelo Partido Justicialista no país: Buenos Aires, Santa Fé, Jujuy, Terra do Fogo, e as que já assinaram: Salta, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Misiones e a cidade de Buenos Aires. Mostrando-se mais descontraído hoje do que nos dias anteriores quando ameaçou renunciar se o Congresso não aprovasse a revogação da Lei de Subversão Econômica (aprovada pelo Senado na quinta-feira), Duhalde afirmou, ontem, que permanecerá no governo até 2003, quando estão previstas as próximas eleições presidenciais. Entretanto, as pressões para que as eleições sejam antecipadas continuam. Ontem, o governador de Córdoba, José Manuel de la Sota, afirmou que o lógico seria a convocação de eleições após a assinatura do acordo com o FMI. De qualquer modo, as províncias governadas pela Aliança (oposição) ainda não assinaram pactos semelhantes, pois as negociações foram deixadas para depois da conclusão dos acordos com os governadores justicialistas. As únicas províncias aliancistas que já assinaram são Rio Negro e Chubut, e as que ainda terão de negociar com o governo federal são Mendoza, Corrientes, Chaco, San Juan, Entre Ríos e Catamarca, além de Neuquén, cujo governo pertence ao partido provincial Movimento Popular Neuquino. No contexto do que considera um grande avanço em relação às exigências do FMI, o ministro Lavagna iniciou ontem as gestões com o organismo internacional para que envie uma nova missão técnica a Buenos Aires ainda na próxima semana. O objetivo é o início da negociação de um acordo de remessa de recursos, que o governo espera assinar antes do fim deste mês. Leia o especial