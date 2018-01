Governo argentino lança pacote de estimulo à indústria O governo argentino lançou um novo pacote para estimular a indústria argentina. Uma das medidas anunciadas pelo ministro de Economia, ontem à noite, diz respeito a permitir o uso de títulos Boden 2012 (que foram emitidos após o default em troca dos depósitos congelados pelo "corralito" e "corralón") para a compra de automóveis zero quilômetro. De acordo com o Ministério de Economia, serão destinados 500 milhões de pesos para resgatar os Boden que poderão ser utilizados na compra de cerca de 25 mil automóveis de 20 mil pesos cada um, que é faixa de carros que mais se vende no mercado, num período de cinco meses. A medida foi recebida com otimismo pelo setor que vive seus piores anos, desde 2001.