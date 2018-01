Governo argentino lança plano de subsídio ao emprego Com o objetivo de reduzir a taxa de desemprego, o governo da Argentina anunciou um plano de subsídio ao emprego para estimular as empresas a contratarem até 400 mil trabalhadores nos próximos seis meses. Durante entrevista coletiva transmitida pela tevê, o presidente Eduardo Duhalde disse ter esperança que milhares de argentinos encontrem um trabalho produtivo com ajuda do plano. De acordo com o projeto, o governo continuará a pagar aos trabalhadores 150 pesos mensais - sendo US$ 1 igual a 3,115 pesos - que eles recebem atualmente como auxílio-desemprego. As empresas argentinas terão duas opções: contratar um trabalhador por um mês para "reciclagem", neste caso o empregador pagará apenas o seguro e outros custos menores, ou pagar ao trabalhador o salário normal, menos os 150 pesos de auxílio-desemprego que o governo continuará a pagar. As empresas também estarão isentas de pagar taxa de seguridade social sobre esses 150 pesos. O subsídio do governo será eliminado depois de seis meses. Mais de mil empresas se inscreveram no Ministério do Trabalho para participarem do plano. Para fazer parte do programa, a empresa deve dar ao governo detalhes completos de seus atuais empregados. Essa medida é para impedir as firmas de demitirem seus funcionários e depois recontratá-los com o subsídio. Muitas das companhias que se inscreveram para o programa são pequenas e médias empresas, disse a ministra do Trabalho, Graciela Camano. A taxa de desemprego na Argentina está em 17,8%, em comparação com a taxa recorde de 21,5% registrada em maio. Dados do governo revelam que da força de trabalho de 13 milhões de pessoas, 2,3 milhões estão sem trabalho e mais 2,6 milhões estão subempregados, o que significa que trabalham menos de 35 horas por semana. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula-Os primeiros 100 dias e a área econômica