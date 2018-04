Governo argentino passa fim de semana detalhando plano O governo argentino trabalhará todo o fim de semana, especialmente no sábado, para detalhar os 14 pontos do plano de governo de Eduardo Duhalde assinado pelos governadores. O primeiro item da lista de compromissos, "respeitar os acordos internacionais", tomará uma boa parte da agenda de trabalho, como informou o chefe de Gabinete da Presidência, Jorge Capitanich. O próximo pagamento que a Argentina deverá fazer aos organismos externos será ao Banco Mundial, no valor de US$ 800 milhões, no dia 15 de maio. Na verdade, o pagamento deveria ter sido feito no último 15 de abril, mas cláusulas contratais permitem o atraso de até 30 dias. Porém, diante das poucas chances de ter um acordo com o FMI assinado até esta data, o governo não poderá cumprir com este compromisso. Com isso, o país não poderá obter um novo crédito no mesmo valor, já que para receber este "re-empréstimo" é preciso cumprir duas condições: ter o acordo com o FMI assinado e fazer o pagamento em dia. Reservas Uma fonte do governo disse à Agência Estado que a solução será utilizar as reservas do Banco Central para realizar o pagamento. No entanto, Mario Blejer não estaria muito de acordo porque aumentaria ainda mais as perdas de nível das reservas que caíram quase US$ 2 bilhões somente de fevereiro até agora. Porém, esta seria a única alternativa para que a Argentina não entre em default também com os organismos internacionais, o que terminaria de vez com qualquer possibilidade de créditos ao país por parte destes. Nas negociações que o ex-ministro Jorge Remes Lenicov estava levando adiante com o FMI, Anoop Singh, o chefe da missão responsável pelo caso argentino, havia se comprometido em repor parte das reservas usadas para honrar compromissos com os organismos multilaterais e evitar o default. Leia o especial