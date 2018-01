Governo argentino prepara início de negociação com FMI A equipe econômica do governo argentino estuda uma reforma tributária e ultima os detalhes dos documentos a serem apresentados ao Fundo Monetário Internacional (FMI), no próximo mês, com o objetivo de dar início às negociações com o organismo. O ministro de Economia, Roberto Lavagna, enviará uma missão de técnicos à Washington, na primeira quinzena de maio, com a mensagem de que o governo quer garantir a sustentabilidade do crescimento do país. Para tanto, mantém o compromisso com o superávit fiscal e promete uma reforma tributária para obter melhor redistribuição de renda, conforme fonte do ministério. Há duas semanas, Lavagna acertou com o titular do FMI, Rodrigo Ratto, a retomada das negociações para se chegar a um novo acordo. A Argentina suspendeu o acordo com o organismo em agosto de 2004 para evitar pressões durante a reestruturação da dívida. O governo Néstor Kirchner chegou a vislumbrar a possibilidade de passar um ano mais sem a ajuda do FMI. Porém, na ponta do lápis, as contas não fecham em 2005, deixando um buraco de US$ 2,5 bilhões, apesar do alto superávit. O desejo de Lavagna é o de refinanciar os vencimentos da dívida que o governo possui com o organismo até 2007, no valor de US$ 10 bilhões. O ministro quer um acordo pelo qual se comprometeria a pagar somente os juros e rolar o principal.