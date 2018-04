Governo argentino quer BC mais forte O governo do presidente Eduardo Duhalde quer criar um Banco Central mais sólido e com maior poder de intervenção do que o atual. Para isso, vai enviar ao Congresso um projeto de lei que funde o atual Banco Central com o Banco Nación, o equivalente argentino ao Banco do Brasil, e o Banco de Investimentos e Comércio Exterior (Bice). O governo espera agregar a esse processo outros bancos provinciais e municipais, com os quais a Argentina criaria um conglomerado central que receberia o nome de Banco Federal Nacional. Outra reforma prevista no sistema bancário é a mudança da lei de instituições financeiras e a carta orgânica do Banco Central. A idéia é conferir ao novo BC maior capacidade de intervenção em situações de crise, como a atual, de forma a que a autoridade monetária tenha melhor capacidade de resposta ao sistema. O plano, que vem sendo preparado pela equipe econômica do ministro Jorge Remes Lenicov, vai somar-se ao projeto que prevê o fim do "corralito" financeiro (congelamento dos depósitos). Para devolver os recursos congelados dos argentinos desde dezembro, o governo já enviou ao Congresso um projeto de lei para transformar esses depósitos a prazo fixo em títulos em dólares e em pesos com prazos de dez e cinco anos, respectivamente. O projeto de lei vem sendo chamado de Plano Bônus, ou Plano Bonex 2. Em entrevista às emissoras de televisão no começo da tarde desta segunda-feira, o presidente Eduardo Duhalde disse que, se o Congresso não aprovar nesta semana o Plano Bonex 2, os bancos voltarão a abrir suas portas de qualquer jeito. "E seja o que Deus quiser", disse o presidente. Duhalde afirmou que a situação do sistema financeiro é crítica, e a intenção do governo é acabar com o feriado bancário e cambial o mais rápido possível. De acordo com estimativas do próprio Ministério de Economia, o Senado, que deve começar a apreciar o projeto de lei ainda nesta segunda-feira à noite, deve aprovar o texto até terça-feira, no máximo, e a Câmara votaria na quarta-feira. Isso signfica que os bancos poderiam reabrir na quinta-feira.