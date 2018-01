Governo argentino quer desonerar investimentos O governo argentino enviará, no próximo mês, um projeto de lei ao Congresso, que promove a amortização acelerada dos investimentos e a devolução de 21% do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) cobrado sobre os investimentos em um período de até seis meses. O projeto é para evitar a distorção que aumenta 33% do imposto sobre os lucros do investimento de capital. Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Mineria, Dante Sica, em 2003 a Argentina sofrerá "fortes restrições de financiamento e o investimento dependerá, em sua maioria, do próprio fluxo de lucro das empresas mais uma massa de fundos que está fora do sistema. Por isso, é necessário desonerar o investimento porque necessitamos que a atividade continue se recuperando e, para isso, as empresas têm de investir". O objetivo do governo é estimular os investimentos privados para impedir a deterioração da capacidade instalada no país. A desoneração dos bens de capital é mais uma aposta no setor exportador como o veículo para a reativação econômica. Também faz parte de um plano de compensação aos exportadores devido à perda de competitividade que sofrem diante da constante queda do dólar que deverá ficar em torno de 3,00 pesos ou menos, segundo projeções da própria equipe econômica. Para o secretário de Indústria, "a medida não é compensatória mas, antes que nada, trata-se de fomentar o investimento para que a antiguidade do estoque dos bens de capital seja renovada porque o país ncessita que se invista na capacidade instalada". A falta de crédito foi o principal motivador da medida para beneficiar a indústria, já que o governo não espera que o financiamento se regularize em 2003, o que deverá ocorrer somente após o ano de 2004. Pelo projeto, as empresas que realizarem investimentos em 2003, lancerão a cifra investida como perda, diminuindo assim o montante sujeito à cobrança de imposto. Atualmente, na hora de financiar-se com capital próprio, as empresas devem pagar 33% do imposto ao lucro. Por outro lado, o projeto prevê a devolução do IVA aos bens de capital num período máximo de seis meses.