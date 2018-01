Governo argentino recomeça troca de títulos Praticamente esquecidos pela população, os "Patacones" estão com os dias contados em sua curta existência de cinco anos. A troca dos últimos Patacones, a moeda paralela inventada para driblar a crise de 2001/2002 começou na segunda-feira. A denominação de Patacón se remetia a uma das primeiras moedas de prata que a Argentina teve. Mas em 2001, essa moeda voltou em forma de papel para evitar a falência da Província de Buenos Aires. Em plena crise econômica, política e financeira da Argentina, o então governador Carlos Ruckauf, emitiu esses bônus, que teriam a circulação em paridade com o peso, para pagar os salários dos funcionários e prestadores de serviços da Província. Os Patacones circularam pelas mãos de 450 mil empregados públicos, comerciantes e provedores como moeda paralela ao peso. Pela extinta lei da Conversibilidade, um peso valia o mesmo que um dólar e os Patacones também. A partir de sua emissão, as moedas paralelas viraram moda em todo o país, utilizadas como ferramenta para enfrentar a grave crise. Ao todo, existiram 10 "quase-moedas", como são chamados os bônus emitidos pelas províncias naquela ocasião, num total de 7,5 bilhões de papéis. Ao contrário dos Patacones, as demais "quase-moedas" chegaram a perder 50% de seu valor. A primeira troca de Patacones foi realizada no segundo semestre de 2003 e terminou com o resgate de 2,67 bilhões de papéis, representando 98% dos 2,7 bilhões emitidos. Nessa época, também foram resgatadas as demais moedas paralelas. Segundo o subsecretário de Finanças da Província, Hernán Lorenzino, ainda existem 47 milhões de Patacones guardados em contas bancárias ou debaixo do colchão (uma velha mania argentina surgida com os históricos confiscos de depósitos que o país já sofreu em duas oportunidades). Por cada Patacón que a pessoa entregar ao caixa de uma das agências do banco provincial, receberá 1,35 pesos (US$ 1 = 3,10 pesos).