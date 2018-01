Governo argentino "redolariza" algumas operações De surpresa, o governo argentino editou hoje um decreto (53/2003) pelo qual amplia a lista de dívidas que ficam isentas da pesificação, tornando-as "redolarizadas". O presidente Eduardo Duhalde decidiu manter em dólares os depósitos de entidades do exterior que tenham se convertido em créditos, as dívidas das casas matrizes radicadas na Argentina com os controladores e os financiamentos para o comércio exterior. No Ministério de Economia, nenhum técnico quer dar maiores explicações sobre o decreto. No mercado, a interpretação é de que "talvez, como medida complementar da recente flexibilização do mercado cambial, o governo teria adotado tal medida" que redolariza algumas dívidas que tinham sido pesificadas pelo ex-ministro Remes Lenicov no início do ano passado, com o fim da conversibilidade. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, mas somente no meio da tarde o mercado se deu conta do conteúdo.