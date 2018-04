Governo argentino se prepara para chegada do FMI Desembarcará amanhã em Buenos Aires o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), o indiano Anoop Singh. Ao longo dos próximos dez dias, o economista do Fundo fiscalizará as contas públicas da União e das províncias argentinas. Com estas informações, retornará à Washington para fornecer as informações que a diretoria do FMI utilizará para decidir se concede ou não a ajuda financeira para a Argentina. Esta ajuda financeira é considerada crucial para acalmar os mercados, reduzir a cotação do dólar, e estabilizar o fragilizado governo do presidente provisório Eduardo Duhalde. O governo espera Singh com ansiedade e com a esperança de que o Fundo conceda à Argentina um adiamento dos vencimentos que o país tem neste ano com o próprio FMI, o Banco Inter-americano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial. No total, a Argentina deve US$ 9 bilhões. No entanto, os sinais enviados nos últimos dias desde Washington indicam que o FMI espera que o governo Duhalde implemente uma série de reformas econômicas diversas vezes prometidas, mas nunca cumpridas, antes de enviar a ajuda financeira. Dificuldades Mas, para isso, o governo precisará conseguir a aprovação de uma série de medidas no Congresso Nacional. Entre as medidas que terão que passar pelos plenários da Câmara de Deputados e o Senado - de preferência, segundo o governo, antes desta quarta-feira - estão as eliminações da lei de subversão econômica (utilizada pela Justiça para processar banqueiros) e a lei de falência das empresas, que permitiu a renegociação das dívidas das empresas com os bancos credores, impedindo assim que nos últimos meses ocorresse um default generalizado. A lei implica em que durante 180 dias ficam suspensas as ordens judiciais de falências. Ambas leis são abominadas pelo FMI. O problema é que desde a volta da democracia, em 1983, nenhum governo neste país passou tantas dificuldades para poder obter maioria parlamentar como o atual, do presidente Duhalde. A rebeldia ocorre dentro das próprias fileiras do partido de Duhalde, o Justicialista (Peronista). O presidente do bloco peronista no Senado, José Luis Gioja, afirmou que a lei de subversão econômica terá algumas modificações, mas que o Congresso não permitirá uma anistia para os casos que estão sendo investigados atualmente. Gioja também disse que a lei de falências poderia ser modificada, mas somente em relação a seus prazos. O senador afirmou que o Parlamento debaterá estas leis nos próximos dias, mas fez um alerta: "O Congresso é um corpo no qual não há unanimidade". Além do Senado, a Câmara de Deputados também apresenta um cenário cheio de obstáculos. Ali, o líder do bloco peronista, deputado Humberto Ruggero, sustentou que seu partido descarta uma política de "submissão" ao FMI. Segundo ele, "não aprovaremos leis à medida do Fundo Monetário". Do lado da oposição, também existem fortes resistências. A deputada Elisa Carrió, líder do Argentinos por uma República de Iguais (ARI), afirmou que "existem algumas exigências do FMI que são impossíveis de cumprir". Além disso, sustentou que o país não pode estar pendente todos os dias do que o Fundo diga sobre a Argentina. O governo também enfrenta resistências nos governadores das províncias argentinas, que - na atual ausência de lideranças partidárias nacionais - controlam diretamente seus parlamentares. O FMI pede maior ajuste no interior do país (um ajuste de 60% dos déficits provinciais), mas o empobrecimento acelerado das províncias na última década faz que os governadores se oponham aos cortes orçamentários, alegando que isso poderia causar explosões sociais. O FMI argumenta que as províncias possuem 400 mil funcionários públicos provinciais "sobrando". Além disso, quer a eliminação dos bônus que as províncias emitem para o pagamento de seus funcionários e fornecedores do Estado. Estes bônus são usados como moedas paralelas e constituem mais de um terço do circulante monetário de toda a Argentina. O governo concorda com a eliminação dos bônus, mas somente quando a ajuda financeira permitir seus desaparecimentos. Em uma reunião realizada neste fim de semana com os governadores da União Cívica Radical (UCR), o principal partido da oposição, Duhalde e seu ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov, prometeram que algumas reformas que atingiriam as províncias ficariam para depois. Os governadores responderam que darão apoio, mas limitado. O governo afirma que as reformas seriam necessárias de realizar, mesmo que o Fundo Monetário não existisse. Segundo o vice-ministro da Economia, Jorge Todesca, "o FMI não pede nada além daquilo que a Argentina precisa fazer". Todesca também sustentou que o país terá mais inflação no resto do ano, mas disse que se os salários não forem aumentados, "acaba qualquer possibilidade de disparada de preços". A inflação acumulada no primeiro trimestre é de 9,7%. O governo afirma que em todo o ano será de 15%. Para tentar sensibilizar o FMI, nos próximos dias a cidade de Washington será invadida por integrantes do governo Duhlade, que explicarão aos integrantes do organismo financeiro a necessidade urgente de conseguir um acordo. Desta forma, desembarcarão na capital americana o porta-voz de Duhalde, Eduardo Amadeo, integrantes da equipe econômica e da Chancelaria. Até a esposa do presidente, Hilda "Chiche" de Duhalde, irá à Washington para dar, com crueza, um relato duro da situação da empobrecida população argentina.