Governo argentino sem dinheiro para restituir salários O governo da Argentina não possui verba para acatar a decisão da Justiça de devolver 13% dos salários do funcionalismo, pensionistas e aposentados que foram cortados no ano passado. Segundo o chefe de Gabinete da Presidência, Alfredo Atanasof, o governo convocará os servidores para discutir uma solução para o problema. "O orçamento não contempla o pagamento de 13% dos salários", afirmou Atanasof. Segundo uma fonte do ministério de Economia, o ministro Roberto Lavagna, buscará amparo para não ter que pagar a reposição salarial na lei de déficit zero, do ex-ministro Domingo Cavallo. Lavagna quer adiar para 2003 o cumprimento da decisão judicial sob o argumento de que ainda está vigente a referida lei, que impede o incremento do gasto público acima dos recursos disponíveis. A reintegração dos salários coloca em risco o cumprimento de uma das metas da carta de intenção com o FMI que é a de ter superávit primário neste ano. Leia o especial