Governo argentino só paga dívida se tiver garantia de acordo O chefe de gabinete da Presidência, Alfredo Atanasof, reafirmou que o governo argentino não pagará os vencimentos da dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e demais organismos multilaterais sem a garantia de que se firmará um "acordo razoável" com o FMI. Segundo ele, a Argentina cumpriu com as metas propostas e o Fundo tem impulsionado as políticas que levaram o país à crise na qual se encontra. "Pedimos o acordo para continuar pagando", disse Atanasof. Para dificultar ainda mais as negociações, a Justiça suspendeu o aumento das tarifas de água e luz, uma das exigências do FMI para fechar o acordo. Atanasof afirmou que o governo vai recorrer. Se a Argentina não pagar o vencimento de amanhã com o Banco Mundial, no valor de US$ 700 milhões, entrará em nova moratória, o que impedirá o recebimento de US$ 1,6 bilhão de créditos para a área social. Segundo o economista da Fundação de Investigações Econômicas Latino-Americanas, Abel Viglione, as conseqüências da moratória são desastrosas. "No curto prazo não acontece nada, mas a longo prazo, parte dos planos sociais não terão financiamento. Como ninguém vai investir, não teremos geração de emprego", disse. Ele criticou a decisão do governo de não pagar os organismos internacionais. "Se cortamos nossa única fonte de financiamento, a probabilidade de que este país tenha crescimento desaparece", afirmou.