Governo argentino tem 60 dias para aprovar medidas do FMI Depois de celebrar a assinatura do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o governo do presidente Eduardo Duhalde começa a arregaçar as mangas para tentar cumprir as metas pactadas com o organismo financeiro. O governo tem um prazo de 60 dias para convencer o Congresso Nacional a aprovar uma série de medidas exigidas pelo Fundo. Os analistas políticos consideram que esta será uma tarefa difícil, já que daqui a um mês os parlamentares entrarão em ritmo de campanha eleitoral presidencial e evitarão aprovar medidas impopulares, como as exigidas pelo FMI. Entre elas, o governo argentino comprometeu-se a ampliar a base tributária, eliminando isenções para o Imposto de Valor Agregado (IVA) para os exportadores e para as empresas de transporte. Nos últimos meses, o governo fracassou em todas as tentativas realizadas para concretizar estas medidas. O governo também terá que obter do Parlamento a reforma do sistema financeiro. Um dos pontos desta reforma implicará na participação privada nos bancos públicos, medida que conta com elevado rechaço entre os parlamentares. Além do Congresso Nacional, o governo Duhalde começará nos próximos dias as tentativas de convencer os governos das províncias a realizar novos e drásticos ajustes fiscais. O governo tem prazo somente até maio para definir os ajustes. As reduções dos gastos públicos, exigidos entre 40% e 60%, terão que ser aprovadas pelas assembléias legislativas de cada província. O governo Duhalde comprometeu-se com o FMI a um superávit primário fiscal de 0,4% do PIB geral das províncias. Além disso, prometeu ao Fundo a suspensão da emissão dos bônus utilizados pelas províncias para o pagamento dos funcionários públicos e dos fornecedores do Estado, conhecidos como "moedas paralelas". Estas "pseudo-moedas" foram abominadas pelo FMI. No entanto, os governadores afirmam que dependem delas para continuar mantendo o funcionamento mínimo de suas estruturas estatais. A previsão é que o governo Duhalde enfrentará duras negociações com os governos provinciais. No ano passado, o governo só obteve alguns resultados depois de seis meses de intensas discussões. Além disso, poucas assembléias legislativas aprovaram os ajustes ao longo de 2002. Na semana que vem desembarcará em Buenos Aires uma missão técnica do FMI para discutir o aumento das tarifas das empresas privatizadas de serviços públicos. Neste fim de semana, durante uma reunião em Davos com Duhalde, a vice-diretora do Fundo, Anne Krueger, perdiu um aumento de 50% nas tarifas. Duhalde disse que só seria possível um aumento de 10%, além da alta já prevista de 9% para a energia elétrica e de 7,2% para o gás. Hoje, a Federação de Câmaras e e Centros Comerciais (Fedecámaras) realizou uma manifestação no centro de Buenos Aires em protesto contra o "tarifaço" exigido pelas empresas estrangeiras. O aumento das tarifas da energia elétrica para os comércios oscilará, dependendo do tipo de consumo, entre 7,3% e 9,9%, enquanto que os clientes industriais terão que pagar entre 6% e 17%. As associações de consumidores prometerm entram com recursos na Justiça para bloquer os aumentos. A ombudsman pública de Buenos Aires, Alicia Oliveira, também apresentou um pedido para deter a implementação do aumento. Os analistas afirmam que para uma família de classe média um aumento de 10% implicaria em um custo de dois dias dos alimentos que consome. O deputado socialista Héctor Polino anunciou que seu partido apresentará um pedido de "julgamento político" do presidente Duhalde. Polino considera que Duhalde está violando a lei de Emergência Econômica, que estabelece um congelamento das tarifas públicas por causa da grave situação social e econômica do país. "Não é possível autorizar aumentos sem saber quais serão os investimentos das empresas privatizadas para este ano, nem qual é o grau de rentabilidade que elas possuem", explicou o deputado. As empresas exigem os aumentos, argumentando que tiveram graves perdas ao longo do último ano por causa da desvalorização da moeda nacional, o peso, e a disparada da inflação. O chefe do gabinete de ministros, Alfredo Atanasof, tentou acalmar os ânimos afirmando que o aumento das tarifas ainda não está implementado. Além disso, explicou que através da "tarifa social", os aumentos não atingirão 50% dos usuários, que estão em condições de pobreza.