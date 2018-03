Governo argentino teme redolarização das dívidas O governo argentino do presidente Eduardo Duhalde está preocupado com a possibilidade de a Suprema Corte de Justiça determinar a redolarização das dívidas que foram transformadas em pesos. Na semana passada, cinco dos nove juízes deste Tribunal aprovaram a redolarização de um depósito de 247 milhões de pesos da província de São Luís, depositados numa conta corrente no Banco de la Nación. Mas como a Corte deu prazo de sessenta dias para que as partes cheguem a um acordo, o ministro da Economia, Roberto Lavagna, reconheceu que a solução desta questão ficará para o próximo governo. Lavagna também tentou amenizar a determinação dos magistrados, afirmando que esta era uma decisão específica. Porém, algumas horas mais tarde e diante do aumento das ações na justiça, Duhalde dizia o contrário no seu programa semanal de rádio. "A nossa preocupação é que esta medida da Suprema Corte de Justiça afete àqueles que têm dívidas em dólares", reconheceu o presidente. Herança A quarenta e sete dias das eleições presidenciais, no dia 27 de abril, a decisão dos magistrados deixa duas conclusões: foi reaberto o debate na Argentina sobre a pesificação decretada por Duhalde, em 2002, deixando ainda mais claro que o próximo presidente receberá uma herança a necessidade de encontrar uma solução para esta questão, que envolve a saúde do sistema financeiro e o destino das instituições. O próximo presidente assume no dia 25 de maio e terá ainda menos de três meses para renovar o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que vence em agosto. Nas últimas horas, dois dos cinco principais presidenciáveis, Ricardo Lopes Murphy e Carlos Menem, reclamaram da herança que o governo Duhalde está deixando para o sucessor. Enquanto isso, analistas políticos e econômicos argentinos destacam a instabilidade das instituições argentinas, tomando como pano de fundo o processo de redolarização: "Não podemos ter mais nenhuma dúvida de que a crise argentina é uma conseqüência direta do colapso das nossas instituições", escreveu o articulista do jornal La Nación, Joaquín Morales Solá. Entre o empresariado local e estrangeiro, incluindo os brasileiros, a sensação é a mesma, a de que esta situação acaba gerando instabilidade jurídica e desconfiança na hora de investir. Diferentes juristas entendem que a decisão sobre São Luís abriu o precedente para aqueles correntistas que também tiveram seus depósitos em dólares transformados em pesos. "Ainda temos muitas perguntas no ar. Por exemplo, quem já tirou parte dos depósitos em pesos, poderá retirar o restante em dólares? E quem aceitou bônus do governo?", questionou o economista Roberto Cachanosky. O valor destes bônus, aliás, caíram desde a decisão dos magistrados sobre a província de São Luís. A expectativa agora é de que a Suprema Corte de Justiça mantenha em pesos os créditos concedidos fora do sistema bancário. Hoje, dois milhões de argentinos estão nesta situação. O presidente deste Tribunal, Júlio Nazareno, disse que as dívidas que eram em dólares e também foram transformadas em pesos vão ser mantidas na moeda argentina. A sua declaração teve o objetivo de tranqüilizar, principalmente, os que têm dívidas hipotecárias. Mas as dúvidas e perguntas continuam e dividem os juízes. Correntistas A decisão da Suprema Corte sobre São Luís acabou gerando aumento de 20%, em apenas dois dias, no total de ações judiciais. Os autores destas apelações são, em geral, correntistas que tiveram seus depósitos ou aplicações em dólar transformados em pesos. Júlio Nazareno pediu aos bancos que negociem com os correntistas. Os bancos argumentam que já vinham tomando tal atitude. Os correntistas programaram para esta segunda-feira de chuva fina em Buenos Aires um protesto em frente à Suprema Corte, tentando pressionar o Tribunal a renovar a decisão tomada em relação a São Luís para outras duas apelações. Neste caso, de pessoas físicas que tiveram seus depósitos pesificados ou desvalorizados. Mas tudo indica que os magistrados só voltem a se reunir no dia 24 de março. Aí, novamente, as atenções estarão voltadas para a discussão, já que os juízes poderiam determinar nova redolarização ou adiar a decisão para depois das eleições. Na sexta-feira passada, quarenta e oito horas após a decisão sobre o depósito da província de São Luís, um juiz determinou que uma dívida entre pessoas físicas fosse transformada novamente em dólares. O juiz declarou a pesificação nula para este caso, que envolve um empréstimo de US$ 5,7 mil. Vem daí a preocupação de Duhalde. Este caso ainda será discutido pela Suprema Corte, que terá a palavra final. Desde a criação do corralito, no dia 3 de dezembro de 2001, 161.384 mil correntistas receberam seu dinheiro de volta a partir de ações judiciais. Só em fevereiro, oito mil pessoas recuperaram, parcial ou totalmente, seus depósitos bancários. A média dos depósitos é de 76.246 pesos ou US$ 23.827. Para tentar evitar as conseqüencias da enxurrada de ações na justiça, os bancos voltaram a pedir ao ministro Lavagna que o governo emita bônus obrigatórios para compensar a diferença entre a pesificação mais a correção monetária, batizada de CER. Mas Lavagna reiterou que não está disposto a emitir tal papel, sinalizando que poderia, porém, autorizar que os correntistas usem bônus para a compra de automóveis. Uma discussão que vem se arrastando desde o início do governo Duhalde, mas que na prática encontra complicações como as perdas que os poupadores teriam. Ao mesmo tempo, até agora 50% daqueles que emprestaram dólares querem o dinheiro de volta na moeda americana. Assim como os que tinham depósitos em dólares, eles usam o argumento da defesa da propriedade privada. Neste caso, os créditos foram concedidos para a compra de bens como automóveis ou serviram para cancelar dívidas com fornecedores. No seu estilo de transmitir tranqüilidade e segurança, mesmo diante de situações de crise, Roberto Lavagna voltou a dizer que não abrirá agora o chamado corralão - aplicações de renda fixa, chamadas de prazos fixos. Lavagna contou ainda que conversou com o FMI sobre a decisão da Suprema Corte de Justiça. Na conversa com o diretor do Hemisfério Ocidental, Anoop Singh, o ministro tentou transmitir provar que a decisão da Corte não afetará a economia e a transição política. Mas no Fundo estão atentos a todos os passos sobre a questão.