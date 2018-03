Governo argentino vai devolver depósitos confiscados O ministro da Economia, Roberto Lavagna, anunciou nesta quinta-feira a liberação do ?corralón?, como é conhecido o congelamento e ?pesificação? (transformação de dólares para pesos) dos depósitos a prazo fixo, decretado em janeiro do ano passado pelo presidente Eduardo Duhalde. Segundo Lavagna, nos próximos dias os bancos pagarão - em espécie ? os prazos fixos com valor original em US$ 30 mil, que com a cotação de 1,40 pesos (a cotação oficial no momento da ?pesificação?, em janeiro de 2002), valerão 42 mil pesos. Lavagna explicou que além dos 42 mil pesos, os bancos entregarão aos correntistas uma correção monetária. No entanto, a diferença existente entre a cotação oficial, mais a correção, e a cotação real atual (de 2,89 pesos), será entregue através de um bônus com prazo de uma década. Os depósitos de 42 mil pesos até 100 mil pesos serão trocados por prazos fixos livres com duração de 90 dias, além dos bônus para 2013. Os prazos fixos congelados e ?pesificados? superiores a 100 mil pesos serão substituídos por outros com duração de 120 dias, mais os bônus. O ministro Lavagna afirmou que estas modalidades para os depósitos congelados ?não são compulsórias, mas sim, optativas?. Os correntistas terão um prazo de dez dias para optar por esta modalidade. Bancos A decisão caiu como um balde de água fria nos bancos. Nesta quinta-feira, Lavagna, anunciou o fim do corralón, mas adiou a compensação para as perdas que os bancos tiveram com a pesificação dos depósitos A 29 dias das eleições presidenciais, em 27 de abril, os banqueiros, como contou um deles, têm certeza de que o assunto não será discutido tão cedo pelos parlamentares. "Esta decisão de enviar projeto de lei ao Congresso foi política, nada mais", queixou-se um interlocutor do setor. Os bancos reclamam perdas de cerca de US$ 3,6 bilhões com a pesificação dos depósitos que, originalmente, estavam na moeda americana. Segundo fontes da Casa Rosada e do Ministério da Economia, a decisão de não resolver o problema por decreto foi do próprio presidente Duhalde. Ele, que não dá um passo sem consultar as pesquisas de opinião, soube que não receberia apoio popular caso aparecesse "socorrendo" o sistema financeiro. O presidente da Associação de Bancos Públicos e Privados da Argentina (Abappra), Carlos Heller, confessou estar "frustrado" com a medida. "O governo determina que as entidades devolvam os depósitos indexados pelo CER e ao mesmo tempo decide que nos créditos deve-se aplicar o CVS. Portanto, é lógico que o Estado deveria responder por esta decisão", reclamou. O CER é o Coeficiente de Estabilização de Referência, espécie de correção monetária, e o CVS é o Coeficiente de Variação Salarial, também uma indexação. A expectativa dos bancos era tentar "normalizar" o sistema, a partir do esperado decreto de Duhalde. Mas não foi assim. Hoje, como observou o economista e ex-assessor do Banco Central, Júlio Piekarz, os bancos estão limitados a realizar serviços de transações bancárias, a dar crédito apenas a grandes empresas e, assim mesmo com prazos curtos, além de tentar atrair o correntista com juros altos (cerca de 18% anual) para aplicações de uma semana a um mês, em média.