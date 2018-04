Governo articula apoio financeiro ao comércio exterior O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, anunciou que as linhas de financiamento externo serão reforçadas. "Haverá reforço, tanto dos bancos privados quanto do BNDES", disse Amaral após a reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex). Segundo ele, está sendo feita uma avaliação e as modalidades estão sendo estudadas. "Não há número concreto", afirmou o ministro. Sérgio Amaral deixou o Ministério para uma reunião com o presidente Fernando Henrique Cardoso e o Sindicato Nacional dos Fabricantes de Peças Automotivas (Sindipeças). Ele informou que concederá entrevista coletiva amanhã, às 12h30, sobre a reunião da Camex. Já o diretor de Política Econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse que o BC deve anunciar no curto prazo a oferta de linhas de financiamento ao comércio exterior, tanto para exportadores quanto importadores. Ao participar, assim como o diretor de Política Monetária, Luiz Fernando Figueiredo, de uma "conference call" promovida pela Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), Goldfajn disse que a medida ainda não está "completamente fechada" e, portanto, não poderia dar detalhes sobre seu funcionamento. O diretor frisou, no entanto, que o anúncio será feito no curto prazo. Além destas linhas de financiamento do BC, Goldfajn disse que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) também disponibilizará linhas de comércio, especialmente para exportações, e virão ao longo do tempo. Mas, segundo ele, não tão rapidamente quanto as linhas do BC, embora ele tenha acrescentado que as linhas do BID demorarão apenas "um pouco mais". "À medida que essas linhas estejam funcionando, acho que vai ter uma influência muito grande no mercado cambial e nos nossos títulos externos também", disse Goldfajn. Ilan Goldfajn admitiu que a concessão de linhas de comércio exterior será uma das prioridades para a utilização das reservas líquuidas internacionais. Isso não signifca, de acordo com ele, que todas as intervenções serão feitas através de linhas de comércio. O diretor disse que o BC mantém a "flexibilidade e liberdade" de atuar na recompra de títulos, como de atuar no mercado à vista ou de fazer leilão de linhas. "Mas a questão da linha de comércio é muito importante para nós", frisou, explicando que é um caminho para aliviar a pressão do mercado de câmbio.