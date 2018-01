Governo autoriza a instalação de nova linha férrea no ES O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, hoje, no Palácio do Planalto, da solenidade que vai autorizar a construção de uma nova linha ferroviária no Espírito Santo. A nova via, denominada Variante Litorânea Sul da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), terá, segundo informações do Ministério dos Transportes, 165 km e ligará os municípios de Cariacica e Cachoeiro do Itapemirim. O trecho vai atender, principalmente, ao transporte de produtos siderúrgicos, celulose, rochas ornamentais e cimento. A obra, orçada em R$ 700 milhões, será realizada pela Companhia Vale do Rio Doce e pelo governo do Estado do Espírito Santo. o governador do ES, Paulo Hartung, e o diretor-presidente da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Roger Agnelli, também participam do evento. O investimento, porém, não será imediato. As obras serão iniciadas somente depois da aprovação das licenças ambientais e do projeto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).