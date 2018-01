Governo autoriza mudança na mistura da gasolina O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, assinou a portaria que autoriza a redução da adição de álcool anidro combustível à gasolina. O porcentual da adição cai de 25% para 20%, a partir de 1º de fevereiro de 2003. Os ministérios que compõem o Conselho Interministerial do Açúcar e Álcool (Cima) aceitaram a redução proposta por Rodrigues. Compõem o Cima os ministérios da Fazenda, Agricultura, Minas e Energia e Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Com a redução para 20%, a mistura volta aos níveis praticados em agosto de 2000. A redução autorizada agora pelo Cima será a primeira desde então. Dados divulgados pelo diretor do Departamento de Açúcar e Álcool da Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Ângelo Bressan, mostram que em maio de 2001 o porcentual da mistura subiu para 22%. Em janeiro de 2002, foi a 24%. Em julho do ano passado, o governo elevou a mistura para 25%. "As oscilações mostram que a alterações na mistura são um instrumento normal da gestão da política do álcool", afirmou Bressan. "As mudanças não são mais poluentes e também não prejudicam o desenvolvimento dos automóveis", completou. Segundo Bressan, a portaria que trata da redução deve ser publicada no Diário Oficial da União amanhã ou sexta-feira.