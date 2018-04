Governo autoriza repasse de R$ 7 bilhões ao BNDES O governo editou a Medida Provisória (MP) 60, publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, autorizando o repasse de R$ 7 bilhões ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A maior parte do dinheiro será utilizada para empréstimos dentro do acordo com as empresas do setor de energia elétrica, firmado no início do ano para compensar as perdas com o racionamento. Uma parcela menor dos recursos será destinada pelo BNDES para financiar exportadores.