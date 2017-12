Governo avalia como irá manter a meta fiscal, diz Barbosa

BRASÍLIA - Apesar da posição contrária do Ministério da Fazenda sobre a criação de um sistema de bandas para o superávit primário, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que as discussões sobre o assunto estão mantidas. Barbosa ressaltou também que o governo segue "avaliando como elevar o primário para manter a meta fiscal estabelecida".

O ministro afirmou que os titulares da Fazenda, Planejamento e Casa Civil, que compõe a junta de execução orçamentária, estão analisando o cenário fiscal e a evolução das receitas e despesas para o resto do ano. Barbosa fez questão de ressaltar que todos os ministros estão empenhados em elevar o primário e que estão avaliando como isso pode ser feito diante da frustração de receitas.

"Estamos procurando o reequilíbrio fiscal o mais rápido possível", disse o ministro em resposta ao senador Tasso Jereissati (PSDB/CE).

Barbosa reafirmou ainda que meta de 2015 é de 1,1% do PIB, mas ponderou que vem ocorrendo frustração de receita, o que é de amplo conhecimento. O ministro ressaltou que não há decisão tomada sobre a revisão da meta e reiterou que o governo só vai se manifestar na próxima semana após enviar ao Congresso Nacional o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas.