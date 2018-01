Governo avalia greve como 'um fracasso', diz ministro da Justiça

SÃO PAULO - O ministro da Justiça, Osmar Serraglio, afirmou que, até o momento, o governo avalia que o movimento de paralisações e protestos desta sexta-feira, 28, é um "fracasso". Segundo declarações feitas em entrevista à Rádio CBN, o ministro disse que as pessoas não estão deixando de ir ao trabalho, mas milhares estão sendo obstruídas por grupos de 15 a 20 pessoas de sindicatos e centrais sindicais. "Estamos iniciando o dia, mas aparentemente é uma greve que inexiste, uma greve aparentemente dos sindicatos e centrais sindicais perturbados com a decisão do Congresso", afirmou, referindo-se à aprovação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, que prevê o fim da contribuição sindical obrigatória.

Serraglio disse que a organização sindical brasileira tem 17 mil grupos, o que indica que há muitos "cabides de emprego", já que apenas 18% dos trabalhadores brasileiros são sindicalizados.

O ministro ainda considerou que, se o movimento continuar fraco, o resultado da greve geral será negativo e atuará no sentido de fortalecer a necessidade da reforma da Previdência e não o contrário. "O governo tem noção clara que precisa tomar providências. Não é possível que tenhamos contas deficitárias. É preciso que algo seja feito e isso vem com as reformas", defendeu Serraglio.