Governo avalia impacto de mudança no fator previdenciário para orientar debate no Senado, diz Levy O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou neste sábado que o governo está avaliando o impacto nas contas da mudança no fator previdenciário aprovada pela Câmara dos Deputados para orientar o debate da matéria no Senado, com o objetivo de evitar a necessidade de se gerar novos impostos.