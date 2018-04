Governo baixa juros para empresas

A Comissão Europeia autorizou a Alemanha a oferecer empréstimos com taxas de juro baixas para as empresas que estão com dificuldades de acesso ao crédito. O plano alemão permite que as autoridades federais e regionais do país, incluindo bancos públicos de desenvolvimento, ofereçam empréstimos com juros reduzidos até o fim de 2010. "A medida proporciona uma diminuição significativa no custo dos empréstimos, um modo eficiente de incentivar os investimentos empresariais e a recuperação econômica sem distorcer a competição de forma desnecessária", disse a comissária da UE para a Concorrência, Neelie Kroes.