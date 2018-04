Governo brasileiro ameaça cortar 'bondades' à Argentina

O Ministério da Fazenda, que está ganhando poder na relação com os países vizinhos, é contrário a uma abordagem ?abrasiva? contra a Argentina, mas também não concorda com permanecer ?inerte?.

A estratégia é marcar uma reunião de alto nível entre funcionários dos dois países e dar a entender que o Brasil pretende ser menos simpático aos pedidos argentinos de financiamentos para infraestrutura ou concessão de crédito. Uma oportunidade poderia ocorrer na reunião dos presidentes do Mercosul, nos dias 23 e 24 de julho, ou na reunião bilateral, que estava marcada para a próxima semana, mas foi adiada para dia 28. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.