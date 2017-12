Governo brinda com champanhe risco País abaixo de 400 Com um brinde de champanhe francês Cristal, que custou 100 euros e foi guardado por 18 meses, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai celebrar hoje com os ministros do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, e da Fazenda, Antonio Palocci, a consolidação da taxa de risco Brasil em menos de 400 pontos. Empolgado, Furlan acertou os detalhes ontem à noite, por telefone. Em junho do ano passado, o ministro do Desenvolvimento comprara a garrafa em um aeroporto europeu para presentear Palocci, com o compromisso de a abrirem juntos quando o risco País caísse para menos de 400 pontos. Ontem, com a taxa em 388 pontos, Furlan cobrou do ministro da Fazenda. "Acho que eu já tomei o champanhe", respondeu Palocci a Furlan, antes de checar, na adega de sua casa, em Brasília. Depois, acabou confirmando ao colega que a garrafa estava intacta e sugeriu a comemoração com o presidente Lula ainda ontem à noite. Às 20h45 de ontem, Furlan conseguiu falar com Lula, mas o presidente já tinha um compromisso. "O risco País caiu para 388 e consolidou-se abaixo do limite de resistência - de 400 pontos. A Standard and Poors também reconheceu empresas brasileiras como investment grade, o que significará a redução de custos financeiros", comentou Furlan com o presidente.