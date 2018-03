Governo britânico prepara ajuda à Corus, diz jornal Um pacote de ajuda está sendo preparado pelo governo britânico para ajudar a siderúrgica anglo-holandesa Corus Group PLC, após o fracasso da venda de seus ativos de alumínio à francesa Pechiney, segundo informações do Independent. O governo está disposto a ajudar a empresa financiar o custo de fechamento de fábricas e demissões no Reino Unido, em uma tentativa de recuperar as operações no país. A intervenção do governo ocorre em meio à crescente pressão para que o chairman da Corus, Sir Brian Moffat, renuncie. A Corus planejava utilizar as 543 milhões de libras esterlinas (US$ 866,2 milhões) que seriam levantadas com a venda de seus ativos de alumínio para financiar cortes em operação de aço carbono no Reino Unido, diz o jornal. Patricia Hewitt, secretária do Comércio e Indústria disse que encontra-se em "contínuo diálogo" com a companhia e sindicatos com vistas para solucionar os problemas da Corus. Alguns observadores do setor afirmam que essa ajuda talvez não seja suficiente em sua forma atual. Dentre as opções existentes ao conselho da empresa estão uma reversão da fusão entre a britânica British e a holandesa Hoogovens que criou o grupo em 1999 ou a venda para uma siderúrgica maior ou grupo financeiro. Outra alternativa seria uma troca de dívida por ações, o que colocaria o controle da empresa nas mãos dos bancos.